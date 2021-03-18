Агрессивный мужчина откусил палец полицейскому

В Одессе мужчина откусил фалангу пальца патрульному, который приехал на вызов, чтобы угомонить дебошира.
Инцидент произошел поздно вечером в квартире нарушителя, пишет tsn.ua. Жители дома вызвали полицию, потому что хулиган очень громко слушал музыку.
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Прибыв на место, полицейские попытались утихомирить мужчину. По словам очевидцев, вероятно, он был в состоянии наркотического опьянения. Мужчина подрался с полицейскими и откусил фалангу пальца левой руки одному из них. Правоохранителя доставили в больницу и прооперировали.
В пресс-службе ГУНП области инцидент не комментируют.
В Виноградове Закарпатской области на дискотеке 23-летнему мужчине откусили ухо. Между мужчинами возник спор.
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