Агрессивный мужчина откусил палец полицейскому

ужчина подрался с полицейскими и откусил фалангу пальца левой руки одному из них Фото: unn.com.ua

В Одессе мужчина откусил фалангу пальца патрульному, который приехал на вызов, чтобы угомонить дебошира.

Инцидент произошел поздно вечером в квартире нарушителя, пишет tsn.ua. Жители дома вызвали полицию, потому что хулиган очень громко слушал музыку.

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Прибыв на место, полицейские попытались утихомирить мужчину. По словам очевидцев, вероятно, он был в состоянии наркотического опьянения. Мужчина подрался с полицейскими и откусил фалангу пальца левой руки одному из них. Правоохранителя доставили в больницу и прооперировали.

В пресс-службе ГУНП области инцидент не комментируют.

В Виноградове Закарпатской области на дискотеке 23-летнему мужчине откусили ухо. Между мужчинами возник спор.