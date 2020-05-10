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воскресенье, 10 мая 2020 15:12

"Агенты Кремля": в Тернополе "кровью" расписали Российскую церковь
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В Тернополе обрисовали церковь
Фото: Полиция
В Тернополе обрисовали церковь
В Тернополе обрисовали церковь
В Тернополе обрисовали церковь
В Тернополе обрисовали церковь

В ночь с 8 на 9 мая 2020 неизвестные повредили внешние стены и ворота тернопольского кафедрального собора в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Русской церкви в Украине.

Красной краской написали "сепары", "агенты Кремля" и "кровь Украины на ваших руках".

"Нарушителя полицейские установили сразу после совершения им хулиганских действий. В отношении него правоохранители составили протоколы сразу по трем статтям Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщают в полиции.

Заместитель начальника ГУНП в Тернопольской обл. Михаил Белецкий сообщил, что 9 мая около 3 часов ночи во время патрулирования в Старом парке сотрудники городского отдела полиции заметили компанию из пяти молодых мужчин. Это жители Тернополя, в возрасте от 20 до 26 лет.

Их пригласили в Тернопольское городское отделение полиции. У одного из парней обнаружили пятилитровое ведро с красной краской.

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Парень признался, что разрисовал фасад мемориального комплекса "Вечный огонь" в Старом парке, а также пописал ворота и фасад церкви на ул. Коновальца, 1. Как утверждает, хулиганские действия совершал один.

26-летний житель Тернополя нигде не работает и не учатся.

Правоохранители установили, кто уничтожил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге. В ходе расследования опросили свидетелей происшествия и сняли видео с камер наблюдения, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской обл.

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