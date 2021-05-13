Агенту ФСБ дали 6 лет тюрьмы. Он готовил теракт в Мариуполе

 
Ексклюзивы
1/5
ХАМАС выглядит победителем. Израиль будет проводить наземную операцию - эксперт
ХАМАС выглядит победителем. Израиль будет проводить наземную операцию - эксперт
Просмотров: 45
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 216
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Просмотров: 1287
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Просмотров: 4023
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 171
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 666
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 819
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 684
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Просмотров: 1908
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Просмотров: 576
Фото
Все фото
4
3
4
3
3
&quot;Гастролеры&quot; из Днепра обносили дома под Киевом
"Гастролеры" из Днепра обносили дома под Киевом
6-летнего мальчика на глазах у матери раздавил грузовик
6-летнего мальчика на глазах у матери раздавил грузовик
Бывшего милиционера поймали на продаже оружия и боеприпасов
Бывшего милиционера поймали на продаже оружия и боеприпасов
На &quot;трассе смерти&quot; под Киевом столкнулись пять авто: первые подробности
На "трассе смерти" под Киевом столкнулись пять авто: первые подробности
Директор школы шантажировал подчиненных
Директор школы шантажировал подчиненных
Видео
Все видео
Появилось видео экстремальных родов в метро Киева
Появилось видео экстремальных родов в метро Киева
Горячая парочка устроила интим на балконе отеля
Горячая парочка устроила интим на балконе отеля
"Среди них внуки педагогов": дети устроили шоу на кладбище и сняли это на видео
"Среди них внуки педагогов": дети устроили шоу на кладбище и сняли это на видео
Бетономешалка на скорости "завалилась" на бок - видео
Бетономешалка на скорости "завалилась" на бок - видео
Голая женщина разгуливала по Славянску (18+)
Голая женщина разгуливала по Славянску (18+)
Интервью
1/5
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 513
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1602
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 801
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 909
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 171
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 13:06

Агенту ФСБ дали 6 лет тюрьмы. Он готовил теракт в Мариуполе

  Комментировать
Агенту ФСБ дали 6 лет тюрьмы. Он готовил теракт в Мариуполе
СБУ разоблачили террориста. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Фото: delo.ua

Агента спецслужб РФ, которого разоблачила контрразведки СБУ, приговорили к шести годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленник собирал разведданные подразделений Вооруженных Сил Украины. Также он занимался подготовкой теракта на одном из военных объектов в Мариуполе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: $250 за дозу: разоблачили мошенников, торговавших подделкой вакцины Pfizer

В агента РФ изъяли при задержании самодельное взрывное устройство. Эксперты установили, что сила взрыва средства поражения эквивалентна 12 гранатам Ф-1.

Расследование установило, что жителя Донецкой области, который принимал участие в боевых действиях против сил АТО, завербовали представители ФСБ РФ. Именно по их заданию он прибыл в Мариуполь для разведки и совершения теракта.

В Мариуполе Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который сбывал огнестрельное оружие и боеприпасы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Агенту ФСБ дали 6 лет тюрьмы. Он готовил теракт в Мариуполе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Селянам запретили торговать на рынках

40 лет тому "Динамо" Тбилиси выиграло Кубок кубков

Состоялся первый чемпионат "Формулы-1"

КГБ СССР пыталось убить Папу Иоанна Павла II

Открыли университет

Умер Валерий Лобановский

Самое читаемое
Женщине укололи шесть доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине укололи шесть доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 9873
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 8118
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 6643
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
22
 Просмотров: 6498
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
6
 Просмотров: 4878
Происшествия
Появилось видео экстремальных родов в метро Киева
Появилось видео экстремальных родов в метро Киева
 Просмотров: 225
Горячая парочка устроила интим на балконе отеля
Горячая парочка устроила интим на балконе отеля
 Просмотров: 954
Не выплатили зарплату за 35 смен: пекарня влипла в скандал
Не выплатили зарплату за 35 смен: пекарня влипла в скандал Просмотров: 387
"Гастролеры" из Днепра обносили дома под Киевом
"Гастролеры" из Днепра обносили дома под Киевом
4
 1 Просмотров: 207
Женщина заживо сгорела в собственном сарае
Женщина заживо сгорела в собственном сарае Просмотров: 180
Больше всего комментируют
9
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
8
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
6
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
3
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
2
В ОП прокомментировали обыски у Медведчука
Голосов: 247
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть