Агенту ФСБ дали 6 лет тюрьмы. Он готовил теракт в Мариуполе

СБУ разоблачили террориста. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Фото: delo.ua

Агента спецслужб РФ, которого разоблачила контрразведки СБУ, приговорили к шести годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленник собирал разведданные подразделений Вооруженных Сил Украины. Также он занимался подготовкой теракта на одном из военных объектов в Мариуполе.

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В агента РФ изъяли при задержании самодельное взрывное устройство. Эксперты установили, что сила взрыва средства поражения эквивалентна 12 гранатам Ф-1.

Расследование установило, что жителя Донецкой области, который принимал участие в боевых действиях против сил АТО, завербовали представители ФСБ РФ. Именно по их заданию он прибыл в Мариуполь для разведки и совершения теракта.

В Мариуполе Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который сбывал огнестрельное оружие и боеприпасы.