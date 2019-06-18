Аферистка попала на камеры видеонаблюдения

На Тернопольщине разыскивают женщину, которая украла деньги в магазине бытовой техники. Фото - 20 минут

На Тернопольщине разыскивают женщину, которая украла деньги в магазине бытовой техники на ул. Князя Острожского.



Происшествие случилось 17 июня, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мошенница под предлогом обмена купюр украла 2000 гривен", - сказано в сообщении.



Камеры видеонаблюдения зафиксировала подозреваемую. Полицейские обращаются ко всем, кто узнал женщину или знает ее местонахождение, звонить по номерам в Тернополе 27-11-70, (067) -352-33-17 или на линию "102".

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