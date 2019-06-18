Аферистка попала на камеры видеонаблюдения

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 3357
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1233
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 252
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 297
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7263
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 342
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1863
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3600
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3411
Фото
Все фото
3
4
3
3
3
От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе
От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе
Экс-боец АТО угрожал взорвать дом
Экс-боец АТО угрожал взорвать дом
Трагическая гибель 26-летних рыбаков: показали фото и видео
Трагическая гибель 26-летних рыбаков: показали фото и видео
Под Винницей перевернулся автобус с людьми
Под Винницей перевернулся автобус с людьми
Мужчина нашел мертвым 5-летнего сына
Мужчина нашел мертвым 5-летнего сына
Видео
Все видео
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Подбрасывало до потолка: показали видео из самолета во время турбулентности
Подбрасывало до потолка: показали видео из самолета во время турбулентности
Пассажиры сражались за место в автобусе
Пассажиры сражались за место в автобусе
Трижды сдавала на "права" - рассказали, как училась вождению виновница ДТП в Ужгороде
Трижды сдавала на "права" - рассказали, как училась вождению виновница ДТП в Ужгороде
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1917
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3114
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5409
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 63
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
вторник, 18 июня 2019 18:10

Аферистка попала на камеры видеонаблюдения

  Комментировать
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
На Тернопольщине разыскивают женщину, которая украла деньги в магазине бытовой техники. Фото - 20 минут

На Тернопольщине разыскивают женщину, которая украла деньги в магазине бытовой техники на ул. Князя Острожского.

Происшествие случилось 17 июня, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Забавное ограбление попало в объективы камер наблюдения

"Мошенница под предлогом обмена купюр украла 2000 гривен", - сказано в сообщении.

Камеры видеонаблюдения зафиксировала подозреваемую. Полицейские обращаются ко всем, кто узнал женщину или знает ее местонахождение, звонить по номерам в Тернополе 27-11-70, (067) -352-33-17 или на линию "102".

В Киеве в подъезде жилого дома в районе Нивки квартирный вор во время "работы" попал на камеры видеонаблюдения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аферистка попала на камеры видеонаблюдения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Сборная СНГ проиграла последнюю игру пьяным шотландцам

Запретили русскоязычные песни

В заповеднике устроили казарму для солдат

Монумент разобрали на 350 частей

Пол Маккартни: "Уйти на пенсию? Нет, спасибо"

Самое читаемое
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 54761
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 53592
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 38139
&quot;Все купаются просто&quot;: в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
6
 1 Просмотров: 20170
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 3 Просмотров: 19063
Происшествия
Игуменья московской церкви заливает фекалиями памятник украинским воинам
Игуменья московской церкви заливает фекалиями памятник украинским воинам
От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе
От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе
3
 Просмотров: 648
Протрезвел и вызовал скорую - подробности убийства на Полтавщині
Протрезвел и вызовал скорую - подробности убийства на Полтавщині
 Просмотров: 135
Ограбление на миллион: грабители напали на супругов
Ограбление на миллион: грабители напали на супругов Просмотров: 144
Убитого мужчину нашли в заброшенном доме: полиция просит опознать
Убитого мужчину нашли в заброшенном доме: полиция просит опознать Просмотров: 315
Больше всего комментируют
19
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
15
У каких партий больше шансов попасть в Раду
11
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
10
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
6
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
Голосов: 921
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua