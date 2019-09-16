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понедельник, 16 сентября 2019 11:38

Афера на миллионы: СБУ разоблачила чиновника

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Афера на миллионы: СБУ разоблачила чиновника
Бывшего первого заместителя Харьковского авиапредприятия подозревают в совершении должностного преступления. Фото: unian

Бывшего первого заместителя Харьковского авиапредприятия подозревают в служебном преступлении.

Контрразведка СБУ считает, что из-за его незаконной деятельности предприятию нанесены миллионные убытки, пишет unian.

Бывший первый заместитель руководителя Харьковского авиапредприятия незаконно заключил договор добровольного страхования имущества завода.

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Ему объявили подозрение в совершении преступления - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

"Своими действиями он нарушил действующее законодательство, которое позволяет юридическим лицам тратить на страхование только определенный процент от прибыли, которой у предприятия на то время не было. Установлено, что в результате противоправных действий чиновника государству причинен материальный ущерб на сумму более 5,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Следователи проводят расследование.

В 2020-м планируется сокращение штата СБУ на около 1 тыс. человек.

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