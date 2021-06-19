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Адвокат выманил у клиента более 400 тыс. грн

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Адвокат выманил у клиента более 400 тыс. грн
Задержали адвоката-мошенника. Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве сообщили о подозрении адвокату, который выманил у клиента более 400 тыс. грн за предоставление несуществующих и вымышленных услуг.

Сделку провернул по предварительному сговору с работниками Офиса противодействия рейдерству, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Весной 2021 предприниматель обратился в Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции с жалобой в связи с незаконным завладением объектами недвижимости его предприятия и обратился к адвокату за правовой помощью.

Тот сговорился с работниками Офиса и, используя неосведомленность клиента относительно процедуры принятия решений Минюстом, стал требовать дополнительные деньги за якобы ускорение рассмотрения его жалобы и принятие положительного решения.

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Правоохранители задокументировали около 10 встреч клиента с адвокатом, в ходе которых последний получал оплату за несуществующие услуги.

Адвоката задержали сразу после получения им от предпринимателя очередной суммы в 10 тыс. долларов.

Также оперативники провели обыск в помещении Офиса противодействия рейдерству и изъяли документы.

Адвокату сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Киеве задержали двух мужчин, которые, по данным следствия, "продавали" должность председателя Кировоградской облгосадминистрации.

Ее подозреваемые оценили в 3,5 млн долларов.

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