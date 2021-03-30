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вторник, 30 марта 2021 13:39

Адвокат с сообщниками перепродали 19 квартир на 27 млн ​​грн
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В Одессе банда присвоила 19 квартир на 27 млн ​​грн. Разработали и воплотили мошенническую «схему» трое местных жителей. Среди них - действующий адвокат и бывший правоохранитель
Фото: od.npu.gov.ua
В Одессе банда присвоила 19 квартир на 27 млн ​​грн. Разработали и воплотили мошенническую «схему» трое местных жителей. Среди них - действующий адвокат и бывший правоохранитель
В Одессе банда присвоила 19 квартир на 27 млн ​​грн. Разработали и воплотили мошенническую «схему» трое местных жителей. Среди них - действующий адвокат и бывший правоохранитель
В Одессе банда присвоила 19 квартир на 27 млн ​​грн. Разработали и воплотили мошенническую «схему» трое местных жителей. Среди них - действующий адвокат и бывший правоохранитель

В Одессе банда присвоила 19 квартир на 27 млн ​​грн.

Разработали и воплотили мошенническую "схему" трое местных жителей. Среди них - действующий адвокат и бывший правоохранитель. Помогали с "бизнесом" регистратор и два человека с уголовным связями.

"Используя доступ к государственным электронным реестрам, а также информацию, полученную от участников рынка недвижимости, злоумышленники подыскивали потенциальных жертв. В частности граждан, которые рассчитались за квартиры, но по разным причинам не успели зарегистрировать собственность. Внимание члены группировки обращали только на тех лиц, которые приобрели недвижимость, строительство которой определенное время было приостановлено, а сдача в эксплуатацию происходила со значительным отклонением от запланированных сроков", - рассказали в полиции.

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Злоумышленники подделывали и изготавливали необходимый пакет документов. Квартиры оформляли на подставных лиц. В дальнейшем имущество продавали на вторичном рынке добросовестным покупателям, а средства от продажи распределяли между всеми участниками преступной группы.

Обвинительный акт по злоумышленникам направлен в суд. Ранее в суд были направлены уголовные производства с обвинительными актами по еще троих. За содеянное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, собирается доказательная база причастности к этому злоумышленников, а также установление полного круга участников, вовлеченных в "схемы".

В Днепре разоблачили преступную схему по завладению чужим недвижимым имуществом. Преступникам удалось получить в собственность недвижимое имущество на сумму более 8,8 млн грн. В схеме были задействованы адвокат, нотариус, государственный регистратор и руководители коммерческих структур.

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