Адвокат Кузьменко просит повторить следственный эксперимент

Адвокат Кузьменко будет ходатайствовать о повторном следственном эксперименте.Фото: Укринформ

Адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента. Кузьменко подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Добош объяснил, что на видео из материалов дела изображено два человека. А на следственном эксперименте была задействована только его подопечная, сообщает Hromadske.

По версии следствия вторым человеком, который, вероятно, причастен к убийству журналиста Павла Шеремета был Андрей Антоненко.

Добош добавил, что следственный эксперимент будет официально завершен, когда будут оформлены все соответствующие протоколы, а видео эксперимента отправят на экспертизу.

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Целью следственного эксперимента было проверить походку подозреваемого, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая была изображена в видеоматериалах следователей.

В деле убийства журналиста Павла Шеремета состоялся следственный эксперимент с участием подозреваемой Юлии Кузьменко. Для этого ее привезли в центр Киева. Были задействованы эксперты и криминалисты.