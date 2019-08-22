Адвокат и экс-руководитель полиции: известно, кого расстреляли возле СИЗО

В Кропивницкому застрелили адвоката, бывшего заместителя начальника УМВД в области Александра Иванова. Фото - pravda-kr.com.ua

В Кропивницком возле СИЗО застрелили адвоката, бывшего заместителя начальника УМВД в области и руководителя следственного управления областной полиции Александра Иванова.

Убийство произошло около полудня. По разным данным, еще один человек пострадал. Сейчас на месте преступления работает следственная группа, пишет pravda-kr.com.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вступился за подростков и получил пулю: в столице ранили прохожего

Правоохранители предполагают, что подозреваемые могут быть в Кривом Роге. Именно поэтому в городе объявили план "Сирена" и местная полиция перешла на усиленный режим работы, сообщает Первый Криворожский.

Полиция проверяет автомобили, которые соответствуют ориентированию - "ВАЗ 2109" с тонированными стеклами.

Полиция Кировоградской области информацию об убийстве подтвердила, однако никаких других данных о преступлении не сообщает.

Стрельба в Кропивницком на ул. Куропятникова возле СИЗО №6 произошла 22 августа около 11.40. Стрелок открыл огонь из "ВАЗ 2109" красного цвета.