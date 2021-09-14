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вторник, 14 сентября 2021 15:54

"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал

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&quot;Я воспитан на русском&quot; - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
Патрульный полицейский в Хмельницком отказался общаться на украинском. Фото: скриншот с видео

В Хмельницком сотрудник патрульной полиции отказался разговаривать на государственном языке по просьбе заявителя.

Видео диалога между правоохранителем и местной жительницей распространил депутат Хмельницкого облсовета Виктор Бурлик в Facebook. Когда произошел конфликт, неизвестно.

Просьбу хмельничанки говорить на украинском полицейский игнорировал и всячески пытался "съехать" с темы.

"Я приехал на вызов, чтобы выяснять ситуацию с котом. Мы будем выяснять ситуацию с котом или то, на каком языке я общаюсь?" - сказал мужчина.

Возмущенная женщина отметила, что в стране восьмой год идет война с Россией. Поэтому она не хочет слышать русский от представителей правоохранительных органов.

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Вскоре в разговор вмешались коллеги полицейского. Его позицию поддержали.

"Люди могут высказываться и на русском", - сказал один из патрульных.

Женщина настаивала, что полицейский должен оказывать услуги на украинском.

"Имеет право разговаривать на русском. Покажите мне, где ваш закон о языке", - вступился коллега за полицейского, который спровоцировал скандал.

Виновник конфликта заявил, что "некомпетентен в этом (в законе. - Gazeta.ua)".

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019-го. Подтвердил норму Конституции о едином государственном языке в Украине. Его обязан знать каждый гражданин. "За" проголосовали 278 народных депутатов. Еще двое парламентариев сообщили, что их карточки не сработали. Конституционный суд 15 июля признал закон конституционным.

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