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вторник, 25 мая 2021 09:02

"Я убил твою маму" - мужчина зарубил бывшую и позвонил ее дочери

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&quot;Я убил твою маму&quot; - мужчина зарубил бывшую и позвонил ее дочери
На Буковине во время конфликта мужчина ударил топором по голове бывшую сожительницу. От полученных телесных повреждений она скончалась в "скорой". Фото: acc.cv.ua

В селе Тисовец Черновицкой области 35-летний Василий зарубил свою бывшую сожительницу 36-летнюю Людмилу. Трагедия произошла 22 мая, преступника до сих пор разыскивает полиция.

Родственники рассказывают, что убийца был соседом жертвы. Ранее у них были отношения, но родные женщины были против этого. Когда женщина бросила мужчину, то он угрожал, что сведет счеты с жизнью, убив кого-то из родственников бывшей сожительницы. В тот день ворвался во двор бывшей с топором. Женщина спряталась в доме, однако он, повредив дверь, ворвался внутрь, сообщает ИА АСС.

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Когда родственники прибежали к дому, то женщина еще была жива. Она умерла в "скорой", говорит племянник погибшей Вячеслав Бакреу.

"Дочь убитой позвонила матери и услышала, что он вошел в дом. Тогда телефон выключился. Пять минут буквально прошло, он перезвонил и сказал, что "я убил твою маму", - рассказал Вячеслав.

У Людмилы остались 20-летняя дочь и 14-летний сын. Все обстоятельства гибели женщины устанавливает следствие. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В Киеве 36-летний мужчина зарезал канцелярским ножом бывшую жену. Трагедия произошла на ул. Закревского. Женщину нашел ее отец. Она лежала на лестничной площадке у дверей.

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