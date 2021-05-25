"Я убил твою маму" - мужчина зарубил бывшую и позвонил ее дочери

В селе Тисовец Черновицкой области 35-летний Василий зарубил свою бывшую сожительницу 36-летнюю Людмилу. Трагедия произошла 22 мая, преступника до сих пор разыскивает полиция.
Родственники рассказывают, что убийца был соседом жертвы. Ранее у них были отношения, но родные женщины были против этого. Когда женщина бросила мужчину, то он угрожал, что сведет счеты с жизнью, убив кого-то из родственников бывшей сожительницы. В тот день ворвался во двор бывшей с топором. Женщина спряталась в доме, однако он, повредив дверь, ворвался внутрь, сообщает ИА АСС.
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Когда родственники прибежали к дому, то женщина еще была жива. Она умерла в "скорой", говорит племянник погибшей Вячеслав Бакреу.
"Дочь убитой позвонила матери и услышала, что он вошел в дом. Тогда телефон выключился. Пять минут буквально прошло, он перезвонил и сказал, что "я убил твою маму", - рассказал Вячеслав.
У Людмилы остались 20-летняя дочь и 14-летний сын. Все обстоятельства гибели женщины устанавливает следствие. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
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