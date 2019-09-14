"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке

Фото: ok.ru

"Я убил твою дочь", - такое сообщение написал поляк 26-летний Павел Рожанский матери убитой им 26-летней Кристины из Хмельницкой области.

У женщины никогда не было никаких отношений с убийцей. Но он почти год преследовал ее и угрожал. Она жаловалась на него и просила защиты. Но никто должного внимания на это не обратил, говорят родные, передает "Обозреватель".

Кристина 3 года ездила на заработки в Польшу. Ее мать - учитель математики в школе. В семье есть еще два родных брата и один двоюродный, которого мать Кристины воспитывала после смерти сестры.

Девушка выросла в деревне. С отличием закончила Хмельницкий национальный университет, училась на эколога заочно.

"Кристина всегда хотела сама зарабатывать на себя, поэтому и ездила в Польшу. Первый раз она работала в Борно, на заводе, где производят проводку. Затем дважды была в Гожув", - рассказала ее ближайшая подруга.

Кристине очень нравилось жить и работать в Польше. Она все время говорила, что в этой стране она чувствует себя человеком. Именно во время первой поездки она и познакомилась с Рожанским, вместе работали на заводе. Рожанский настойчиво преследовал ее.

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"В последний год он начал ей писать какие-то странные послания, с угрозами и нецензурной бранью. Это было зимой, она еще была в Украине. Она опасалась его, но не могла даже подумать, что он сможет ее убить", - говорит подруга.

Когда женщина снова поехала на заработки в Польшу, преследования Павла уже всерьез начали ее беспокоить. В июне она даже написала заявление в местную полицию.

Судя по фото на странице в соцсетях, Павел часто путешествовал. Был в Барселоне, Китае, в Риме, даже несколько часов провел во Львове. Свое фото возле Львовского оперного театра он подписал так: "Впервые отправился на восток. Всего несколько часов в этом городе, но оно мне очень понравился. Надеюсь когда-нибудь вернуться сюда". Также Рожанский был активным компьютерным игроком.

В день убийства, как сообщают польские знакомые Рожанского, он был совершенно спокоен. И говорил, что его отшила девушка.

Трагедия произошла 11 сентября. Мужчина зашел в прачечную, где работала женщина, выстрелил в нее и скрылся. Правоохранители объявили 26-летнего нападавшего в розыск. Близ Берлина местные полицейские перекрыли путь машине злоумышленника, он вышел из машины и направил пистолет на правоохранителей. Полиция открыла огонь на поражение, мужчина погиб на месте.