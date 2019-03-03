"Я буду тебя кончать!" - избили журналиста

В Одессе напали на журналиста Александра Новицкого. Фото: Думская

В Одессе в ночь на 3 марта напали на журналиста Думской ТВ Александра Новицкого.

В результате инцидента и журналист, и нападавший оказались в больнице. Об этом сообщает Думская.

Новицкий помогал жене парковать машину во дворе дома, когда к нему подошел неизвестный и начал угрожать. Мужчина сказал: "я буду тебя убивать и кончать", и начал драться. Журналист применил для самообороны газовый баллончик и травматический пистолет. После драки оба нуждались в помощи медиков. Новицкого в состоянии шока доставили в Еврейскую больницу. Нападавшего задержали правоохранители и отправили в областную больницу.

В Одессе напали на журналиста Александра Новицкого. Фото: Думская

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Хулиганство", что предусматривает наказание штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет. Отмечается, что нападавший был сильно пьян и объяснить свои действия не может.

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"Во время разгрузки машины к журналисту и его жены подошел неизвестный и стал угрожать. Журналист предупредил его, что применит травматический пистолет, но на нападавшего это не подействовало. В результате применения средств самообороны нападавший получил повреждение бедра. Оба были доставлены в больницу", - рассказали в полиции.

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