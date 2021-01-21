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четверг, 21 января 2021 13:20

"Я бог" - новые подробности двойного убийства в Одессе

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&quot;Я бог&quot; - новые подробности двойного убийства в Одессе
В Одессе задержали мужчину с отчлененной головой в руках и обмотанного человеческими внутренними органами. Фото: dumskaya.net

Появились новые подробности жуткого убийства в Одессе на Небесной Сотни, 41.

Вторым убитым оказался уроженец Балтского района. Он снимал комнату в квартире подозреваемого Дмитрия Пономаренко. Его тело с многочисленными ножевыми ранениями шеи, руки, спины и брюшной полости обнаружили на кухне. С места преступления полицейские изъяли 11 ножей, пишет "Думская".

Расчленил подозреваемый своего отца. Тело мужчины с вырезанными внутренними органами лежало на диване в комнате.

При задержании мужчина выкрикивал: "Я бог, но люди забыли свои обязанности и не поклоняются мне!". Дмитрий давно вел себя странно, по словам соседей. Мог долгое время стоять на одном месте, бормоча какие-то слова. Уже несколько месяцев был безработным. Убийство совершил в состоянии наркотического опьянения, пишет "Страна" со ссылкой на собственные источники.

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"Дома у него изъяли пакетики со следами каких-то кристаллов. Скорее всего, это синтетические наркотики. После их употребления последствия бывают страшные. Кроме того, парень давно проявлял явные признаки психического расстройства. После задержания вел себя очень неадекватно. Но он понимает, что убил двух людей, в том числе родного отца. Говорил, что это была жертва, ему - богу. Мол, он спустился на землю, но не встретил здесь почитания. Люди забыли бога, и он разозлился", - рассказали в полиции.

Дмитрий имеет жену и сына Давида. В последнее время был уволен из 4-х мест работы за "психи и употребления наркотиков", рассказал его знакомый, передает Telegram канал "Х**вая Одесса".

Отрезанной головой он отца он бил машины во дворе. Сначала ударил легковушку, за рулем которой была женщина. Она сразу поехала. Затем разбил еще несколько автомобилей.

20 января в Одессе задержали мужчину с отчлененной головой в руках и обмотанного человеческими внутренними органами. Подозреваемого зовут Дмитрий Пономаренко. Ему 30 лет. Работал в гостинице "Дюк" в пер. Чайковского, 10. Его уволили из-за неадекватного поведения. Его жертвами стали отец - 53-летний Игорь Пономаренко. И товарищ 32-летний Александр Демченко.

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Дата
21
января

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