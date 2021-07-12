9-летнего мальчика подстрелил знакомый его отца

Мужчина выстрелил в ребенка. Фото: сайт 04141

На Житомирщине, в Новоград-Волынском мужчина выстрелил в спину 9-летнему сыну своего знакомого.

Ребенок в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Сначала считали, что происшествие произошло на берегу местной реки. Однако позже полиция выяснила, что ребенка ранили дома. Во время обысков изъяли пулю 9 мм и вещественные доказательства.

К ранению ребенка может быть причастен киевлянин-военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне, говорят полицейские.

Дело расследуют, как "умышленное тяжкое телесное повреждение".

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7 июля в селе Девладово Криворожского района Днепропетровской отчим зарезал 2-летнего пасынка. Мужчина перерезал ребенку горло и ранил его 7-летнюю сестру. Таким образом хотел отомстить их матери за то, что она ушла от него.