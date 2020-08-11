9 человек травмировались в междугородной маршрутке

11 августа около 09:00 на ул. Павлова в Днепре столкнулись грузовик Mercedes и маршрутка Mercedes Sprinter междугородного сообщения.

9 человек травмированы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: dp.npu.gov.ua В Днепре столкнулись грузовик Mercedes и маршрутка Мерседес Sprinter междугородного сообщения

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"Грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Сейчас на месте ДТП работает полиция, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении.

Автор: dp.npu.gov.ua В результате столкновения травмированы 9 человек. Пострадавшим оказывается медицинская помощ

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В Коростенском районе Житомирской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и маршрутки. Микроавтобус двигался из Киева в пгт Лугины. Столкнулся с фурой МАН с полуприцепом, которая выехала на встречную полосу движения. Погибли водитель маршрутки и 3 его пассажиров. Водитель грузовика, 64-летний житель Запорожья, получил травмы.