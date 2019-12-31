8-летний мальчик поджег веранду с канистрами бензина

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В с. Трясогузки Борознянського района на Черниговщине 8-летний мальчик поджег веранду, где стояли канистры с бензином.

На момент приезда спасателей пламя уже охватило крышу дома. А также огонь порывами ветра быстро мог подобраться к расположенной рядом хозяйственной постройки, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Причиной пожара послужили шалости со спичками 8-летнего сына хозяина. Родители находились в доме, мальчик воспользовался бесконтрольностью взрослых. Придумал на веранде опасные игры со спичками, где рядом находились канистры с бензином", - сказано в сообщении.

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К счастью, ребенок не пострадал. Пламенем повреждено перекрытие на площади 25 кв.м и внутренняя облицовка стен на площади 15 кв.м.

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