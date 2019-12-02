80 ножевых: в горящем доме нашли убитого мужчину

На Тернопольщине убили и подожгли в доме 65-летнего мужчину. Фото - УНН

В Кременце на Тернопольщине во время пожара в доме обнаружили тело 65-летнего мужчины.

При предварительном осмотре тела эксперт обнаружил более 80 колото-резаных ножевых ранений. А причина пожара - вероятно поджог, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Пенсионер жил один. Работники полиции устанавливают лицо, причастное к смерти мужчины. Опрашивают соседей, устанавливают круг лиц, с которыми общался погибший", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

В селе Рокосово Хустского района Закарпатья 25-летний мужчина во время семейной ссоры убил свою 27-летнюю сожительницу и подорвал газом дом. Сам сбежал и скрывался.