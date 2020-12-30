8 разбитых авто и искалеченные: показали фото масштабного столкновения под Киевом

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

На Одесской трассе возле села Вита Почтовая под Киевом столкнулись 8 авто.

В результате 2 человека травмированы и госпитализированы, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

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"Патрульные регулируют движение. Поскольку 2 крайние левые полосы в направлении Одессы временно заблокированы. Объезд осуществляется по 2 правым полосам. На месте работают спасатели, медики и полицейские", - сказано в сообщении.

Все обстоятельства страшного столкновения устанавливаются.

Масштабная авария произошла утром 30 декабря. Сначала сообщалось о столкновении 7 автомобилей.