На Николаевщине 7-летнюю девочку изнасиловал 15-летний сосед. Фото: mk.npu.gov.ua

В Первомайске на Николаевщине 7-летнюю девочку изнасиловал 15-летний сосед.

О преступлении в полицию 10 августа около 19.00 сообщил 31-летний отец потерпевшей, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Дочка рассказала ему и жене о том, что когда она играла на улице, 15-летний соседский парень затащил девочку в кусты и совершил противоправные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. Назначен ряд необходимых экспертиз. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

В Перечинском районе Закарпатской области мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. С пострадавшим ребенком работают психологи. Девочку не госпитализировали, но назначили судебно-медицинскую экспертизу. Насильник является родственником девочки.