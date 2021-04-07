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среда, 07 апреля 2021 15:08

7-летнего мальчика до смерти забила сестра

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7-летнего мальчика до смерти забила сестра
На Кировоградщине 21-летняя женщина палкой забила до смерти 7-летнего брата. Фото: facebook.com/patrol.police.gov.ua

В Песчаном Броде Новоукраинского района Кировоградской области 21-летняя женщина палкой забила до смерти 7-летнего брата.

Дома были вдвоем. Мать еще с одним ребенком поехала в Киев на лечение, пишет CBN со ссылкой на собственные источники.

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Что стало мотивом убийства - пока не известно. Обстоятельства устанавливают следователи.

Мальчика похоронили на прошлой неделе.

В столичной больнице скончался 6-летний мальчик, которого избил 38-летний крестный, и пытался выдать все за несчастный случай. Мальчик имел закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы и ушибы внутренних органов. Ему провели ряд операций, но спасти не смогли.

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