74-летняя украинка после аварии в Польше в критическом состоянии

В Польше разбился автобус с украинцами. Погиб 51-летний водитель. Другой и 4 пассажиров - травмированы. Фото: facebook.com/DSBT.UA

74-летнюю жительницу Черновцов, которая покалечилась в аварии в Польше, прооперировали. Ей вырезали селезенку, она в реанимации.

В дальнейшем будет нуждаться в плечевом импланте. Об этом сказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает "Общественное".

"Женщина в критическом состоянии. Имеет тяжелые травмы головы и лица", - отметил дипломат.

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Другие пострадавшие - 23-летний водитель и 3 пассажира - имеют ушибы и повреждения, впрочем, вскоре их выпишут из больниц.

По словам консула, полиция выясняет причины аварии. Водитель еще не общался с правоохранителями.

Украинский автобус сообщением Вроцлав - Черновцы разбился в ночь на 22 марта на автостраде А4 недалеко от Ярослава. В салоне были 8 пассажиров и 2 водителя. Один из них погиб. В полиции Подкарпатского воеводства сообщили, что 5 пострадавших перевезли в больницы городов Перемышль, Пшеворск и Лубачув. 74-летняя украинка в тяжелом состоянии.