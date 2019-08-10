7 огнестрельных: под Киевом расстреляли мужчину

Фото: facebook.com/Андрей Небытов

В селе Софиевская Борщаговка под Киевом расстреляли мужчину. После совершения преступления злоумышленники скрылись с места инцидента на автомобиле Mitsubishi Pajero.

Происшествие случилось 8 августа около 18.15. Стрельцов задержали, сообщил в Facebook глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

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"Установили автомобиль неизвестных, которые могли быть причастны к совершению преступления. Через час разыскиваемый автомобиль с подозреваемыми был остановлен в Обуховском районе. Злоумышленниками оказались жители Харьковской области. Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД", - сказано в сообщении.

Пострадавший в больнице. У него 7 огнестрельных ранений. За его жизнь борются врачи.

Задержанные в следственном изоляторе.

Вблизи села Грушевка на Николаевщине нашли расстрелян легковой КИА RИО. В салоне был мертвый владелец. Предварительно, погибший - 38-летний местный житель, который накануне вечером вместе со своим приятелем поехал на рыбалку в село Грушевка.