7 человек погибли в пожарах с начала года

7 человек погибли в результате пожаров в Украине с начала 2021 года. Фото: ГСЧС

Семь человек погибли в результате пожаров в Украине с начала нового, 2021 года.

Еще 6 - травмированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В течение 1 января было зафиксировано 170 пожаров, 99 из них - возгорание в жилом секторе, по данным спасателей.

Причины и обстоятельства возгораний устанавливают специалисты.

В Николаеве фейерверк попал на балкон на 7 этаже в многоэтажном доме по ул. Садовая. Чрезвычайное происшествие случилось в новогоднюю ночь. В квартире никого не оказалось. Огонь перекинулся на соседнюю квартиру этажом ниже.