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суббота, 16 января 2021 18:10

6-летнюю девочку похитили тетка с сожителем. Дело получило продолжение

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6-летнюю девочку похитили тетка с сожителем. Дело получило продолжение
6-летнюю Алину из Нежина на Черниговщине похитили тетка с сожителем. Их разыскали под Киевом. Ребенка вернули матери. Злоумышленникам сообщили подозрения. Фото: cn.npu.gov.ua

В Нежине на Черниговщине взяли под стражу с правом внести 45,4 тыс. грн залога Сергея Савченко из поселка Барышевка Киевской области.

Его вместе с сожительницей Тамарой Маркович подозревают в похищении племянницы последней - 6-летней Алины. Они взяли девочку на прогулку в Киев и исчезли.

"Девочку нашли в селе на Киевщине у дальних родственников мужчины. Там они и прятали ее. Несмотря на их сопротивление, полицейские спасли ребенка из этой неволи и вернули в Нежин", - рассказал Gazeta.ua начальник ГУНП в Черниговской области Владимир Нидзельский.

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Кроме того выяснилось, что мужчина неоднократно осуждался, имеет не снятую и непогашенную судимость. Мотивом похищения девочки был выкуп.

"Мужчина подозревается в том, что вместе со своей сожительницей похитили девочку. И в период с 9 по 13 января незаконно удерживали ее в одном из сел Броварского района, пока не были обнаружены работниками полиции", - добавили в прокуратуре.

Если вину сообщников докажут - им грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Алина из Нежина исчезла 9 января вместе с родной тетей и ее сожителем. Они взяли девочку на прогулку в Киев и не вернулись. Связь с ними оборвалась. Полицейские выяснили, что 10 января, около 10:00 их видели в поселке Березань Киевской области, откуда родом мужчина Погостив у его брата, они ушли в неизвестном направлении.

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