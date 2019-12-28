6-летняя девочка умерла после визита к стоматологу

После посещения стоматолога у девочки началась аллергическая реакция. Фото: JKL

В Славянске Донецкой области после визита к стоматологу умерла 6-летняя девочка.

По предварительным данным, к смерти ребенка привело ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей работниками стоматологической больницы, передает пресс-служба прокуратуры области.

"27 декабря 2019 года, в 19:05, в реанимационное отделение областной детской больницы, расположенной в пгт. Славянске, доставлено 6-летнюю местную жительницу с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией. В 23:08, несмотря на усилия реаниматологов, ребенок умер", - говорится в сообщении.

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Аллергическая реакция у девочки началась после лечения в стоматологической больнице.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Одномесячный ребенок умер от коклюша. Ребенок не имел рекомендованной прививки из-за отказа родителей.