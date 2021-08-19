6-летний мальчик сгорел заживо

В Житомирской области во время пожара на сеновале заживо сгорел 6-летний мальчик. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В селе Цвиля Новоград-Волынского района Житомирской области во время пожара на сеновале заживо сгорел 6-летний мальчик.

Трагедия произошла 18 августа, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Загорелось на сеновале. Женщина услышала треск шифера и вызвала спасателей. Когда спасатели приехали - огонь полностью охватил постройку. По словам хозяев, внутри мог находиться их сын", - рассказали спасатели.

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Тело мальчика нашли во время тушения пожара. Предварительная причина трагедии - ребенок играл а с огнем и случайно поджог постройку с сеном.

Обстоятельства гибели ребенка устанавливает полиция.

В городе Ичня Прилуцкого района Черниговской области произошла трагедия. Во время пожара в хозяйственной постройке сгорел 5-летний мальчик. Тело ребенка нашли спасатели, когда тушили огонь на чердаке. Предполагают, что ребенка взрослые оставили без присмотра. Мальчик мог играть на чердаке спичками. Поэтому и возник пожар.