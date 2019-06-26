6-летний мальчик погиб в аквапарке

В Ужгороде в аквапарке утонул 6-летний мальчик. Фото - Aqua Rio-Park

В Ужгороде в аквапарке Aqua Rio-Park утонул 6-летний мальчик, который отдыхал там с родителями.

Трагедия произошла 25 июня, сообщил владелец заведения и бывший мэр города Сергей Ратушняк.

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"В АкваРиоПарке г. Ужгорода произошла непоправимая беда. Маленький замечательный мальчик 6 лет, с которым отдыхали родители, утонул", - рассказал он.

Добавил, что ребенок утонул, когда родители потеряли бдительность.

Погибший мальчик из села Долгое Иршавского района Закарпатья. Отдыхал в бассейне со своей 36-летней тетей, жительницей г. Ужгород, уточнили в отделе коммуникации областной полиции. Там выясняют все обстоятельства.

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