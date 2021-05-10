6-летний мальчик напился на кладбище. Ребенок в больнице

В Одесской области 6-летний мальчик собирал на кладбище сладости и напился водки. Фото: pixabay.com

В Одесской области 6-летний мальчик напился на кладбище водки. Инцидент произошел в одном из сел Дальницкой территориальной общины 9 мая.

Парня нашли на улице, когда ему было плохо. И вызвали медиков, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости. И на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил", - рассказали в полиции.

Парень в больнице. За невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и его воспитания на 39-летнюю мать малолетнего составили административный протокол.

В Червонограде на Львовщине 11-летний школьник пришел в гости к 8-летнему. Ребята играли в компьютерные игры. Под вечер хозяин вспомнил, что в холодильнике есть самогон, и предложил гостю выпить. Школьники выпили по рюмке, однако хозяин решил налить еще несколько граммов товарищу. После ребята пошли кататься на велосипедах. Однако 11-летнему мальчику стало плохо, и он упал. Прохожие вызвали скорую помощь, парня госпитализировали.