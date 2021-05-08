6-летнему мальчику пронзил шею металлический стул

В Кобеляцком районе Полтавской области спасатели срезали металлическую конструкцию, которая застряла в шее 6-летнего мальчика.

Несчастье произошло вечером 7 мая, рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Фото: pl.dsns.gov.ua

"По словам родителей, ребенок играл во дворе, где упал и напоролся на перевернутый вверх металлический стул. Мальчика передали врачам для проведения операции по удалению опасного предмета", - рассказали спасатели.

Мальчика с куском металлического прута в шее привезли с Кобеляцкой райбольницы в детскую больницу Полтавы. У ребенка было сквозное ранение шеи, рассказал заведующий хирургическим отделением Денис Хмилевский.

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"Родился в рубашке. Эта часть арматуры, которая проникла в шею, прошла рядом с магистральными сосудами и не повредила их. Также прошла мимо пищевода и трахеи. Частично повреждена трахея", - говорит Хмилевский, передает Общественное.

Ребенку сделали компьютерную томографию, а после этого, около 22 часов, направили на операцию. Она продолжалась около часа.

"В любое время нам могла потребоваться помощь сосудистого хирурга. Была проведена хирургическая обработка раны, ревизия раны и удаление этого инородного тела", - пояснил хирург.

Во время операции дежурили с десяток врачей. Общее состояние ребенка стабильно тяжелое. Мальчик находится в реанимации. Сколько еще продлится лечение, предсказать сложно.

В селе Шостаки Полтавского района братья 12-летний Максим и 11-летний Ростислав Ковачи упали с дерева на забор из арматуры. Железные штыри пронзили обоих. К Ковачам приехали две "скорые" из Полтавской райбольницы. Состояние Максима был тяжелее, его везли в реанимационной машине. Ростислава - в другой. Сначала братьев отправили в район, потом в реанимацию детской городской больницы в областном центре.