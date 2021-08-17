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вторник, 17 августа 2021 16:50

6-летнего мальчика похитили на сельской улице

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6-летнего мальчика похитили на сельской улице
В Черкасской области неизвестный похитил 6-летнего мальчика. Это может быть отец ребенка. Фото: npu.gov.ua

В селе Красная Слобода Черкасской области неизвестный похитил 6-летнего мальчика. Это произошло на ул. Довженко 16 августа около 18:30.

К похищению ребенка может быть причастен отец мальчика, гражданин Германии. Об этом заявили родные, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Когда мальчик играл на улице, к нему подъехал автомобиль темного цвета, из которого вышел мужчина. Посадил парня в салон и уехал в неизвестном направлении", - рассказали полицейские.

Место нахождения мужчины и ребенка устанавливается. Следователи открыли уголовное производство, по которому похитителю грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

41-летняя жительница одного из сел Крупского района Черниговской области заявила о похищении ребенка. Женщина сообщила, что ее бывший муж, живущий в Германии, приехал и забрал их общую 8-летнюю дочь. Машиной они уехали в неизвестном направлении. Через несколько часов ребенка разыскали.

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