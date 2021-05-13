6-летнего мальчика на глазах у матери раздавил грузовик

Фото: rv.npu.gov.ua

В Березном Ровенской области умер 6-летний мальчик, которого переехал грузовик ГАЗ.

Авария произошла 12 мая около 19:30 на ул. Наливайко. Мальчик выбежал на дорогу, и в этот момент его переехал грузовиком 46-летний сосед, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мать на собственном легковом авто приехала домой из садика. И пока высаживала младших детей, 6-летний выбежал на проезжую часть, где попал под грузовик. Водитель - сосед потерпевшей семьи, возвращался с работы домой. Он был трезв, по результатам освидетельствования", - рассказали в полиции.

Почти 5 ч. медики боролись за жизнь ребенка, но в 00:10 от полученных в ДТП травм он умер в реанимации. Имел политравму, закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота и грудной клетки.

Следствие по делу продолжается.

В Виннице на ул. Данила Нечая водитель МАЗ сбил насмерть 10-летнего мальчика. Известно, что он ехал на электросамокате со сверстником. Тот не пострадал.