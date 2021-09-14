63 женщин освободили из сексуального рабства

Фото: npu.gov.ua

В Днепре и Киеве 63 женщин держали в сексуальном рабстве и заставляли заниматься проституцией под угрозами смерти.

Организатора "бизнеса" и его сообщниц задержали, сообщили в управлении коммуникации Нацполиции.

"41-летний организатор преступной группировки и его сообщницы - женщины в возрасте 27 и 44 лет - подыскивали тех, кто находился в трудных жизненных обстоятельствах. Злоумышленники заставляли женщин заниматься проституцией, угрожая физической расправой за отказ", - рассказали полицейские.

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У подозреваемых провели 21 обыск по месту жительства и адресам оказания сексуальных услуг в Киеве и Днепре. Изъяли два пистолета, автомобили премиум-класса, мобильные телефоны, деньги, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

За сутенерство подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

Полицейские устанавливают других участников, которые могут быть причастны к преступлению.

В Николаеве вся семья - мать, дочь и зять - вербовала девушек в проститутки и искала им клиентов через интернет. На них работали 7 проституток. Час удовольствия с ними стоил около 1,3 тыс. грн. В общем каждый день они приносили до 10 тыс. грн прибыли, из которой сами получали 50%. Сутенеры обеспечивали подчиненных жильем и местом для оказания интимных услуг, охраной, транспортом и другими необходимыми условиями.