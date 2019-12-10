6 суток поисков пропавших во время пожара в колледже: что происходит на пепелище

Фото: od.dsns.gov.ua

Спасатели 6 суток разбирают пожарище Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По состоянию на утро 10 декабря в завалами нашли тела 10 погибших.

Еще 4 человека остаются без вести пропавшими, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Ночью к пожарищу прибыла тяжелая военная техника. С ее помощью будут разрушать внутреннюю стену, которая может обрушиться на спасателей. Утром на улице перекрыли полностью движение транспорта и начались демонтажные работы. До их окончания никого не будут искать.

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"Сейчас создают специальный проект, чтобы укрепить стены. Там есть внутренний двор. По предварительным данным, завалиться может именно внутренняя стена - сложиться во двор", - говорит пресс-секретарь Одесской ОГА Денис Соколов.

Полиция сегодня объявит подозрение директору сгоревшего колледжа и одной из ее подчиненных. Она заметила в кабинете удлинитель, который уже дымил. Но вместо объявить эвакуацию - она ​​искала своего руководителя.

Здание колледжа загорелось около 10 утра 4 декабря. Огонь охватил три верхних этажа - около 4 тыс. кв. м. В помещении было около 400 человек. Дети прыгали на асфальт и припаркованные автомобили. Погибли 12 человек. 32 - пострадали.