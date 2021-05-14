5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила

Задержали 30-летнего мужчину, который развращал ребенка. Фото: pixabay.com

В селе Переселение Обуховского района Киевской области мужчина совершал развратные действия в отношении 5-летней племянницы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

Отмечается, что 30-летний педофил имеет инвалидность второй группы. О его преступных действиях рассказала 25-летняя сестра потерпевшей.

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"Полицейские выяснили, что молодой человек часто гостил у сестры и оставался наедине с младшей племянницей. Злоумышленник неоднократно совершал развратные действия и сексуальное насилие в отношении девочки", - говорится в сообщении.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, злоумышленник - инвалид вследствие психического расстройства и требует принудительных мер медицинского характера.

В Запорожье задержали педофила, который изнасиловал 12-летнюю девочку. Насильником оказался 52-летний местный житель, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.