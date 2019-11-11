5-летняя девочка плакала ночью на балконе

В Мариуполе 5-летнюю девочку оставили одну в квартире. Ее заметили соседи, когда плакала на балконе. Фото - facebook.com/MariupolPolice

Ночью 11 ноября в Мариуполе Донецкой области на балконе многоэтажки по ул. Троицкой заметили девочку, которая стояла сама и плакала.

Соседи вызвали патрульных, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прибыв на место, на балконе патрульные увидели маленькую девочку, которая плакала. Дверь квартиры была открыта. Девочка сообщила свое имя и то, что ей 5 лет. Где находится ее мама - девочка не знала", - рассказали в полиции.

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Через некоторое время мать девочки вернулась. Заверила, что оставила дочь с бабушкой, которая пошла в неизвестном направлении. Все обстоятельства выясняют работники ювенальной превенции.

К счастью, ребенок не получил никаких повреждений.

Н а ул. Малая, 3 в Запорожье прохожие нашли мальчика. На вид ему около 3-х лет. Прятался под стенами жилого дома. Найденыш был тепло одет и имел опрятный вид. Однако никаких данных относительно места жительства, где его мама или имен родственников малыш назвать не смог.