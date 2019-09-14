5-летний ребенок сгорел в стоге сена

Ребенок играл с зажигалкой и поджег сено.

В Одесской области в Болградском районе 5-летний мальчик сгорел в стоге сена.

Трагедия произошла из-за детской шалости, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Мальчик играл с 7-летней сестрой в сене неподалеку от собственного дома. У ребенка была зажигалка, которую он зажигал, в результате чего сено загорелось.

Сестра испугалась и побежала к матери, которая была в доме. Женщина сразу позвонила в пожарную службу.

Спасатели потушили огонь и обнаружили на пепелище тело ребенка.

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На место была направлена ​​следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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