5-летний мальчик вспыхнул, когда лил бензин в костер

В Волынской области 5-летний мальчик лил бензин в костер и загорелся. Получил 20% ожогов тела. Фото - ТСН

В Волынской области 5-летний мальчик лил бензин в костер и загорелся.

Трагедия произошла, когда мать мальчика на огороде возле дома сжигала сухие ветки. А ребенок тем временем играл поблизости. По словам женщины, когда она забежала в дом, сын зашел в летнюю кухню, взял бутылку с горючим и начал лить его в костер, говорится в ТСН.

У мальчика обожжено около 20% тела, сейчас он в ожоговом центре в тяжелом состоянии.

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"Угрозы жизни нет. Состояние тяжелое, но пока стабильное", - говорит заведующий ожогового отделения Луцкой городской больницы Роман Трач.

Известно, что семья, где воспитывается ребенок, благонадежна. Кроме него, у родителей есть еще дочери 2 и 8 лет. В полиции выясняют обстоятельства происшествия.

В селе Михaйловкa Винницкой области во время сжигания мусора погиб 8-месячный ребенок. 21-летняя мать оставила ребенка в коляске возле костра. Каляскa покотилaсь с горки в костер. От полученных ожогов девочка погибла нa месте происшествия.