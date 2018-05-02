5-летний мальчик утонул во время отдыха

В искусственном водоеме возле дома утонул 5-летний мальчик. Фото - Национальная полиция Украины

В Святогорске Донецкой области в искусственном водоеме утонул 5-летний мальчик. Был на отдыхе вместе с матерью, сообщает отдел коммуникации полиции области.

"29-летняя мать погибшего вместе с сожителем прибыли на отдых в Святогорск из Краматорска. Через некоторое время взрослые заметили пропажу мальчика и начали его искать. К сожалению, ребенка обнаружили без сознания в искусственном пруду во дворе частного дома, где отдыхала семья" , - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшую 4-летнюю девушку нашли в реке

По данному факту возбуждено уголовное производство. Смерть ребенка предварительно классифицирована как несчастный случай.

В Мирнограде в Донецкой области возле частного дома в яме с водой утонула 5-летняя девочка. Ребенок играл на улице, а когда не вернулся домой, 30-летняя мать ребенка вызвала полицию.