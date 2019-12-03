5-летний мальчик умер от выстрела в голову

Автор: Главком 3 декабря исполняется 6 месяцев со дня гибели 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого Киевской области

3 декабря исполняется 6 месяцев со дня гибели 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого Киевской области.

Мальчик умер в больнице от огнестрельного ранения в голову. Пулю получил 31 мая, когда играл с братом возле своего двора. Смертельный выстрел в Кирилла совершил работник патрульной полиции 31-летний Иван Приходько. Это установило следствие, которое длилось 5 месяцев. Приходько вместе с коллегой 42-летним Владимиром Петровцом, его сыном 16-летним Станиславом и товарищем Дмитрием Кривошеем, 26 лет, в день трагедии стреляли по жестяных банках во дворе. Однако оружие, из которого стреляли, до сих пор не нашли.

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В начале ноября дело переквалифицировали с "умышленного убийства" на "убийство, совершенное по неосторожности". За это предусмотрено вместо 15 - до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Также Приходько вместе с другими фигурантами дела обвиняют в хулиганстве и незаконном обращении с оружием. За это их могут посадить на 7 лет.

Автор: Украина молода Смертельный выстрел в Кирилла совершил работник патрульной полиции 31-летний Иван Приходько

Об изменении статьи обвинения родные Кирилла Тлявова и их адвокаты узнали из СМИ. По состоянию на 2 декабря у них нет подтверждения этих важных для следствия изменений.

"ГБР с нами, как с адвокатами потерпевших, практически не общается. Нас не приглашают, нашего мнения не спрашивают. Нам не предоставили измененное подозрение, нам не сообщили о брифинге Трубы. Нас не спрашивают, имеем ли мы какие-то ходатайства", - говорит адвокат семьи Тлявових Александр Щербина, передает ВВС.

Адвокаты потерпевших обратились официально с ходатайством, чтобы ознакомиться с материалами следствия до его завершения.

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Еще одна из возможных позиций стороны защиты в суде - преступление якобы было совершено не в общественном месте, хотя мальчик играл с другими детьми на дороге.

"Они хотят переквалификацию сделать, что это не хулиганство с огнестрельным оружием, а административное правонарушение. Потому что хулиганство совершается только в общественных местах. А если они находились у себя во дворе, то это не публичное место. Это чтобы они получили штраф или исправительные работы", - говорит Александра Тлявова, бабушка убитого.

Автор: Вестник Переяславщины Мальчик получил смертельную пулю в голову 31 мая, когда играл возле своего двора. Столичные врачи несколько дней пытались спасти мальчика, но тщетно

Всем взрослым продлили срок содержания под стражей до конца декабря. 16-летний Станислав Петровец - под домашним арестом. Их адвокаты рассчитывают на завершение к этому времени досудебного расследования.

Подозреваемый в смертельном выстреле Иван Приходько по профессии - слесарь. После армии пошел работать в Государственную автоинспекцию. С 2015-го был командиром отделения взвода в роте столичной полиции №5. За год его уволили за несоответствие. На следующий день восстановили решением Окружного административного суда Киева в должности инспектора полиции.