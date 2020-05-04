50-летний мужчина зарубил спящую пару

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3 мая на ул. Николая Федоренко в Изюме на Харьковщине нашли тела убитых мужчины и женщины - лежали в яме.

Личности погибших установлены. Это 33-летний мужчина и его 36-летняя сожительница. Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 50-летний житель Изюма, ранее судимый за кражи, рассказала заместитель начальника отдела следственного управления ГУНП в Харьковской области Оксана Олейник.

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"Злоумышленник вместе со своей сожительницей проживали в доме погибших. В апреле компания употребляла алкоголь. Между парами возникла ссора и драка, в результате которой 50-летний мужчина и его сожительница получили телесные повреждения. После выяснения отношений все легли спать. Среди ночи обиженный мужчина проснулся, взял топор и зарубил спящих хозяев дома. Следующие 2 дня злоумышленник на тележке перевозил тела погибших на территорию заброшенного предприятия, где сбросил в яму", - рассказала Оксана Олейник.

Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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