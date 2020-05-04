 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 846
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 828
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1350
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 981
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1719
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1512
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3528
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2394
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1062
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
4
4
3
3
3
50-летний мужчина зарубил спящую пару
50-летний мужчина зарубил спящую пару
Двое погибших и искалеченные: показали фото и видео рокового столкновения на трассе
Двое погибших и искалеченные: показали фото и видео рокового столкновения на трассе
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
Мужчина сжег авто с краденым дубом
Мужчина сжег авто с краденым дубом
Мужчина прыгнул с моста и исчез
Мужчина прыгнул с моста и исчез
Видео
Все видео
Нарушители карантина избили журналиста
Нарушители карантина избили журналиста
Киберполиции разоблачила мошенников, которые хотели нажиться на коронавирусе
Киберполиции разоблачила мошенников, которые хотели нажиться на коронавирусе
Падение самолета в Днепре: появилась предварительная версия катастрофы
Падение самолета в Днепре: появилась предварительная версия катастрофы
Обнародовали видео падения самолета близ Днепра
Обнародовали видео падения самолета близ Днепра
Мать обезглавила дочь: в полиции опровергли важную информацию
Мать обезглавила дочь: в полиции опровергли важную информацию
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 918
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3438
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2439
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1521
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 540
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
понедельник, 04 мая 2020 11:47

50-летний мужчина зарубил спящую пару
4

  Комментировать

В Изюме 50-летний мужчина из-за обиды зарубил спляих мужчину и женщину, у которых жил
Фото: hk.npu.gov.ua
В Изюме 50-летний мужчина из-за обиды зарубил спляих мужчину и женщину, у которых жил
В Изюме 50-летний мужчина из-за обиды зарубил спляих мужчину и женщину, у которых жил
В Изюме 50-летний мужчина из-за обиды зарубил спляих мужчину и женщину, у которых жил

3 мая на ул. Николая Федоренко в Изюме на Харьковщине нашли тела убитых мужчины и женщины - лежали в яме.

Личности погибших установлены. Это 33-летний мужчина и его 36-летняя сожительница. Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 50-летний житель Изюма, ранее судимый за кражи, рассказала заместитель начальника отдела следственного управления ГУНП в Харьковской области Оксана Олейник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кричала и умоляла не убивать: 36-летний мужчина жестоко расправился с матерью

"Злоумышленник вместе со своей сожительницей проживали в доме погибших. В апреле компания употребляла алкоголь. Между парами возникла ссора и драка, в результате которой 50-летний мужчина и его сожительница получили телесные повреждения. После выяснения отношений все легли спать. Среди ночи обиженный мужчина проснулся, взял топор и зарубил спящих хозяев дома. Следующие 2 дня злоумышленник на тележке перевозил тела погибших на территорию заброшенного предприятия, где сбросил в яму", - рассказала Оксана Олейник.

Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В Киеве на железнодорожном вокзале задержали 20-летнего Сергея Гушуватого из города Кицмань на Черниговщине. Его подозревают в убийстве 40-летней матери и 8-летней сестры. Тела с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили в колодце.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «50-летний мужчина зарубил спящую пару». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Украинцы отличились на Эвересте

Главное - надежность: заработала компания Rolls-Royce

Складной зонтик празднует день рождения

Шевченко выкупили с помощью лотереи

Самое читаемое
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
15
 1 Просмотров: 37728
Чехия планирует открыть границы с 4 странами
Чехия планирует открыть границы с 4 странами Просмотров: 26586
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь Просмотров: 19620
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 11709
Назвали модные оттенки интерьера этой весной
Назвали модные оттенки интерьера этой весной
7
 Просмотров: 7812
Происшествия
Подельник Гиркина покончил жизнь самоубийством
Подельник Гиркина покончил жизнь самоубийством Просмотров: 90
Двое погибших и искалеченные: показали фото и видео рокового столкновения на трассе
Двое погибших и искалеченные: показали фото и видео рокового столкновения на трассе
4
 Просмотров: 1008
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
3
 Просмотров: 945
Мужчина сжег авто с краденым дубом
Мужчина сжег авто с краденым дубом
3
 Просмотров: 639
Из Украины пытались вывезти почти 200 тыс. защитных перчаток
Из Украины пытались вывезти почти 200 тыс. защитных перчаток Просмотров: 621
Больше всего комментируют
9
Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега
6
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
5
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
5
Куликово поле: задержали двух провокаторов
2
Поймали молодых людей, которые сорвали государственный флаг
Голосов: 7
Голосование Ваш любимый спортивный турнир?
  • 1) Кубок мира по футболу
  • 2) Футбольное Евро
  • 3) Летняя Олимпиада
  • 4) Зимняя Олимпиада
  • 5) УПЛ
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua