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понедельник, 27 мая 2019 20:26

5 правоохранителей пострадали во время бунта в колонии
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В Одессе пострадали 5 правоохранителей
Фото: УНІАН
В Одессе пострадали 5 правоохранителей
В Одессе пострадали 5 правоохранителей
В Одессе пострадали 5 правоохранителей
В Одессе пострадали 5 правоохранителей

Во время бунта в Южной исправительной колонии города Одесса пострадали пять сотрудников исправительного учреждения.

"Среди работников исправительного учреждения пострадали пять человек, обратившихся в медицинское учреждение", - сообщил заместитель начальника регионального главка Нацполиции - начальник следственного управления областного управления Сергей Шайхет.

Сейчас правоохранители остановили подстрекателей мятежа и начали осмотр места происшествия.

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Полностью выгорело помещение дежурной части учреждения, зафиксировано задымление других близлежащих административных зданий и уничтожено специализированный пожарный автомобиль.

Раненых и погибших среди осужденных нет.

Сейчас проводятся следственные действия. Устанавливают всех фигурантов, причастных к бунту.

27 мая в одесской Южной исправительной колонии общего режима №51 вспыхнули беспорядки. По данным местных СМИ, конфликт назревал в течение последней недели, а сегодня вылился в открытое противостояние. Также сообщается, что полиция задержала у стен колонии так называемую "группу поддержки", присланную криминальным авторитетом.

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