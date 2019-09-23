5 человек оказались под автобусом: кадры страшного ДТП под Житомиром

Фото: zt.dsns.gov.ua

В автобусе "Житомир-Яремча", который протаранила автоцистерна на трассе Киев-Чоп, ехало 49 пассажиров и два водителя.

Во время остановки часть людей стояла на обочине. Во время удара пятеро оказались под автобусом, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Работники медицины катастроф еще до приезда пожарных начали госпитализировать пострадавших. Одновременно с эвакуацией из искореженного автобуса спасатели достали 4 погибших людей. Чтобы достать тела еще 5 погибших, оказавшихся под автобусом, спасатели дополнительно привлекли автокран местного предприятия. Кроме этого, бойцы ГСЧС залили пеной дымящуюся кабину бензовоза", - сказано в сообщении.

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Всего в ходе дорожно-транспортного происшествия 9 граждан погибли и 11 травмированы. Детей среди пострадавших и погибших не обнаружено. Окончательные обстоятельства устанавливаются правоохранителями.

Авария произошла 22 сентября в 23:26. На трассе Киев-Чоп между селами Пилиповичи и Большой Молодьков в Новоград-Волынском районе Житомирской области грузовой автомобиль влетел в припаркованный пассажирский автобус. Девять человек погибли.