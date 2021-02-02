4-летний мальчик бродил по улице в майке и колготках: где была мать

В Чугуевском районе Харьковской области женщина почти на сутки оставила маленьких детей одних.

4-летний мальчик вместе с 2-летней сестрой сидели в доме без отопления и еды, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

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Автор: hk.npu.gov.ua 4-летний мальчик вместе с 2-летней сестрой сидели в доме без отопления и еды

Автор: hk.npu.gov.ua Детей забрали в больницу. В тот же день приехал отец и забрал их домой

"30 января в 13:00 на мобильный телефон полицейского офицера по обслуживанию Чкаловской объединенной территориальной общины Александра Настенко поступило сообщение от социального работника местного поселкового совета. Женщина рассказала о том, что в селе Зализничное Чугуевского района она обнаружила ребенка, который бродил по улице в самой майке и колготках. Гражданка узнала 4-летнего мальчика из семьи, которая находится под социальным контролем", - говорится в сообщении.

Во время общения с местными жителями полицейские выяснили, что последний раз женщину они видели 29 января. Она была пьяна и собиралась ехать в Харьков. Отец детей на заработках.

Детей забрали в больницу. В тот же день приехал отец и забрал их домой.

В Херсоне 36-летняя женщина покинула 3 маленьких детей и исчезла. В доме, где находились дети 6, 3 лет и 18 месяцев, был беспорядок, а мать на звонки не отвечала.