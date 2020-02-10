49-летняя женщина расправилась с мужем

В Мукачево 49-летняя женщина зарезала 61-летнего мужа. Фото - zk.npu.gov.ua

Ночью 10 февраля в Мукачево от смертельного ранения в собственном доме умер 61-летний мужчина.

Выяснилось, что нож в грудь мужчине вонзила его 49-летняя жена, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

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"Около первого часа ночи медики сообщили о насильственной смерти местного жителя. Как стало известно, ножевое ранение он получил от своей жены во время ссоры", - сказано в сообщении.

Женщину задержали. Следователи открыли уголовное производство. За убийство женщину могут посадить на 15 лет.

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