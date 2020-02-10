49-летняя женщина расправилась с мужем

Ночью 10 февраля в Мукачево от смертельного ранения в собственном доме умер 61-летний мужчина.
Выяснилось, что нож в грудь мужчине вонзила его 49-летняя жена, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Закарпатской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина зарезал жену и покончил с собой
"Около первого часа ночи медики сообщили о насильственной смерти местного жителя. Как стало известно, ножевое ранение он получил от своей жены во время ссоры", - сказано в сообщении.
Женщину задержали. Следователи открыли уголовное производство. За убийство женщину могут посадить на 15 лет.
В Одессе во время празднования Нового года женщина скалкой убила своего бывшего мужа. Инцидент произошел в результате спора.
Комментарии1