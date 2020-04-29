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среда, 29 апреля 2020 12:23

46-летний мужчина утопил в реке мать
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В Житомирской области 46-летний мужчина утопил в реке 79-летнюю мать. А потом заявил о ее исчезновении
Фото: zt.npu.gov.ua
В Житомирской области 46-летний мужчина утопил в реке 79-летнюю мать. А потом заявил о ее исчезновении
В Житомирской области 46-летний мужчина утопил в реке 79-летнюю мать. А потом заявил о ее исчезновении
В Житомирской области 46-летний мужчина утопил в реке 79-летнюю мать. А потом заявил о ее исчезновении

46-летний житель Брусилова на Житомирщине утопил 79-летнюю мать. А потом заявил о ее исчезновении. Утверждал, что она покончила с собой из-за болезни.

Тело женщины обнаружили в реке Здвиж, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина из-за длительной болезни была ограничена в передвижении. За ней ухаживал сын. Он перебивался временными заработками и злоупотреблял спиртным. Рассказал, что его мать неоднократно высказывалась о самоубийстве. И мол, ночью через открытое окно могла выбраться наружу из дома и доползти до реки, протекающей неподалеку", - рассказали полицейские.

К поискам женщины были привлечены следователи ГУНП, личный состав местного отделения и кинолог.

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"В результате обследования прилегающей территории со служебной собакой тело пенсионерки было обнаружено в реке Здвиж. Спасатели изъяли его из воды", - говорит начальник Брусиловского отделения полиции Николай Бондарчук.

При осмотре на теле женщины следы насилия обнаружены не были. Причину смерти выясняют эксперты. Мужчина сознался, что мать с его помощью добралась до реки, где он бросил ее в воду. Таким образом хотел избавить ее от страданий.

Подозреваемого полицейские задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В одном из сел Броварского района Киевской области 36-летний мужчина в собственном дворе зарубил 60-летнюю мать. Полицейские нашли окровавленную женщину на огороде.

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Дата
29
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