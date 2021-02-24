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среда, 24 февраля 2021 14:39

40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса

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40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
Ребенок 40 минут стоял на морозе, пока его не увидела соседка и не отвела домой Фото: pixabay.com

В селе Новониколаевка Мелитопольского района Запорожской области 5-летнюю воспитанницу детского сада взрослые высадили на пустой остановке и поехали.

Ребенок 40 мин. стоял на морозе, пока его не увидела соседка и не отвела домой, пишет "Новый день".

Известно, что девочка ходит в детский сад в селе Семеновка. Каждое утро детсадовцев и учеников школы забирает школьный автобус, вечером - детей развозят по домам, высаживая на остановках, где их ждут родители.

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На этот раз автобус девочку привез, но на остановке родителей не было. Поэтому воспитательница просто высадила ребенка, и автобус поехал дальше.

Девочка стояла на окраине села, где рядом лес и река. Ее увидела школьница с соседней улицы. Она и отвела девочку домой. После ожидания на остановке ребенок заболел.

Как оказалось, родители не встретили ребенка, потому что не знали, что автобус приедет раньше. В отделе образования Семеновской ОТГ сообщили, что воспитатели пытались дозвониться до родителей девочки, но те трубку не брали.

Ситуацию, которая произошла с ребенком, в отделе образования объясняют так: ДСНС предупредила об ухудшении погодных условий, а в Новониколаевке есть холм, который при таких условиях становится непроезжим. Поэтому водителю автобуса нельзя было медлить, иначе он не смог бы развезти других детей. Как говорит начальник отдела образования Владислав Ткаченко, воспитатели просили соседей, живущих неподалеку, провести ребенка домой, и те согласились.

В районном управлении образования сообщили, что родители с жалобой не обращались. Но говорят, что в такой ситуации воспитатели обязаны были передать ребенка из рук в руки. Оставлять девочку на остановке было нельзя.

В Бережанах Тернопольской области женщина бросила сыновей 12 месяцев и 2 лет на сожителя и бабу, а сама сбежала. Дети были в холоде и голодные.

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