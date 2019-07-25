4 млн грн собрали поляки для семьи украинца, который умер на заработках

Семье украинца Василия Чорнея, которого бросили умирать в польском лесу, собрали более 4 млн грн.
Тысячи людей по всей Польше собрали уже около 600 тыс. злотых, сообщает Радио Свобода.
Инициатором сбора помощи стал почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский.
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По словам дипломата, трое несовершеннолетних детей - девочки 12 и 7 лет, а также 9-летний сын остались без папы, а мама умершего по инвалидности ежедневно нуждается в лекарствах.
В течение 11 лет, до совершеннолетия дети работника ежемесячно будут получать 2000 злотых (14 тыс. грн. - Gazeta.ua). Кроме того, если дети будут получать образование, то каждый из них будет получать по 1500 злотых (более 10 тыс. грн. - Gazeta.ua) в месяц.
"Мне очень приятно, что для моей семьи, моих детей поляки организовали такую помощь и очень благодарна им за это. Сама бы я маленьких троих детей не знаю, как вытянула", - сказала жена умершего Наталья Черней.
В конце июня в Польше нашли в лесу тело 36-летнего Украинская Василия Чорнея недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве.
Владелица предприятия, на котором он работал, вывезла мужа в лес, после того как он потерял сознание во время работы. После этого он умер.
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