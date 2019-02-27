4 года за решеткой без суда и гепатит: добровольца АТО отпустили на поруки

Майдановца и добровольца 21-летнего Андрея Романюка, который 4 года провел за решеткой без рассмотрения дела по существу, освободили на поруки. Его обвиняют в нападении на АЗС и убивтсви 2 милиционеров. Фото - Facebook Екатерины Кобко

Майдановца и добровольца винничанина 21-летнего Андрея Романюка, который 4 года провел за решеткой без рассмотрения дела по существу, освободили на поруки нардепа Игоря Луценко.

Такое решение 26 февраля приняла коллегия Дарницкого райсуда Киева на рассмотрении целесообразности содержания под стражей. На свободу вышел также доброволец Евгений Кошелюк. Его взяли на поруки нардепы Оксана Корчинская и Юрий Тимошенко.

В конце 2016-го года Романюку предоставили возможность выйти на свободу - внести рекордный залог в размере 3,5 млн грн. Однако, нужных средств так и не удалось собрать, сообщает 24 канал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обвиняемая в убийстве милиционеров пыталась перерезать себе горло

Однако, суд изменил меру пресечения в связи с тем, что приобретенный Романюком в тюрьме гепатит Б прогрессирует.

"У него хронический гепатит. Поэтому моя мотивация - это спасти ему жизнь, потому что дальше запускать так болезнь нельзя. Выпустили, потому что может таки увидели, что скоро 5-й год содержания под стражей начнется, а суд фактически на ранней стадии", - прокомментировал нардеп Луценко.

Ветеранов боевых действий на Донбассе обвиняют в вооруженном нападении на АЗС в Киеве и в убийстве двух милиционеров, которые их преследовали. В мае 2015 произошло нападение на АЗС в Деснянском районе Киева. Был ранен оператор заправки. Во время преследования подозреваемых два работника полка милиции специального назначения погибли. Дело против Андрея Романюка, Евгения Кошелюка, Виты Заверухи, Николая Мнишенко и Даниила Ситникова, еще известно как "дело Заверухи" и "дело винницких террористов". Мнишенко, Сытника и Заверуха, которым инкриминируют те же преступления, освободили из-под стражи в течение 2017 года. Причем Вита Заверуха, которую прокуратура назвала "руководителем банды", вышла под залог в размере 1,6 млн грн. Имя того, кто внес деньги, не разглашают.