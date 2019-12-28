4 друзей разбились на "Жигулях"

В Запорожской области автомобиль с молодыми людьми на скорости слетел с трассы: один погибший, трое - в реанимации. Фото - zp.npu.gov.ua

В селе Константиновка Мелитопольского района Запорожской области 19-летний водитель "ВАЗ" на большой скорости врезался в опору рекламной конструкции, после чего авто перевернулось.

В салоне были еще трое его друзей 19 и 21 года. Один из них погиб. Остальные - в больнице. Авария произошла 28 декабря около 1.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель ВАЗ", 19-летний житель Мелитопольского района, не выбрал безопасную скорость и выехал за пределы проезжей части. 19-летний пассажир авто погиб на месте аварии. Водитель и пассажиры 19 и 21 года в реанимации", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Вблизи с. Новоселка Деражнянского в Хмельницкой области произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Ford Mondeo, не справившись с управлением, съехал в кювет. Там врезался в электроопору и перевернулся. Погибли 4 пассажиров - самому младшему 18 лет. Еще один с водителем получили травмы.